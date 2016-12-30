Официальное сообщение о проекте возмездия будет озвучено уже на текущей неделе
Из противостояния с военными нацпарк вышел победителем — не потеряв ни пяди своей земли, ему удалось «оккупировать» еще почти 4 тыс. га
Херсон страдает от безработицы, но найти в нем сотню рабочих невозможно
Как проходила приватизация-2016 в Украине: банк за 82 млн. и активы предприятия по животноводству за 4 тыс.
Страну может ожидать очередной майдан, отставка президента и новое правительство во главе c Юлией Тимошенко
Глава сенатского комитета по делам ВС прибыл в Администрацию Президента Украины...
Также компания сообщила о прекращении вещания с 1 января 2017 года
Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если...
Чиновник высшего ранга избран через открытый конкурс
Но только после предупредительного огня
Четверо подозреваемых, включая жену дипломата
Владимир Путин запретил поставки в КНДР любых видов оружия, включая стрелковое
Длина и ширина судна — 147×29 м; когда его строительство закончат, он...
Референдум должен состояться в первой половине 2017 г
Урок Ниццы и Берлина не прошел даром: как и в других странах ЕС, здесь вокруг мест...
Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину...
Тело посла Греции, который исчез три дня назад, нашли в сгоревшем автомобиле в...
Во время обеда в ресторане госпитализировали Чрезвычайного и полномочного посла...
чтобы остановить погружения под воду, нашего лайнера нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Больных стяжательством прошу не беспокоиться и пройти мимо этой публикации
Настоящие перемены Будущего придут из осознания ошибок Прошлого
изучение городов мира, которые служат каркасом ООН в сфере образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, ее ключевых центров.
Нещодавно британські читачі, гортаючи сторінки престижного видання Business Insider UK, мали змогу ознайомитись із експансіоністськими планами засновників української продуктово-аутсорсингової ІТ компанії
Дорогие наручные часы больше всего раздражают тех, кто не может себе их позволить
Словари определяют либерализм, как философское и общественно-политическое течение, которое провозглашает незыблемость прав и индивидуальных свобод человека.
Курс доллар/гривна на "черном валютном рынке" уже 27,7 грн. Во многом, это "эффект национализации Приватбанка". Что дальше
чтобы остановить погружения под воду, нашего лайнера нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Больных стяжательством прошу не беспокоиться и пройти мимо этой публикации
Настоящие перемены Будущего придут из осознания ошибок Прошлого
изучение городов мира, которые служат каркасом ООН в сфере образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, ее ключевых центров.
Нещодавно британські читачі, гортаючи сторінки престижного видання Business Insider UK, мали змогу ознайомитись із експансіоністськими планами засновників української продуктово-аутсорсингової ІТ компанії