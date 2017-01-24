По некоторым оценкам, сегодня в поп-культуру Сеул вкладывает около миллиарда долларов ежегодно. Это в 20—30 раз больше, чем в среднем в других странах
Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года
В Глобальном индексе милитаризации (GIM) наша страна поднялась с 23-го на 15-е место, а также вошла в десятку крупнейших экспортеров вооружений по итогам 2011—2015 гг.
Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров
Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев
Мы же по другим шпаргалкам учились!
Укртелеком, "Тримоб", МТС и Lifecell
Чтобы безоговорочно отвечать всем критериям конкурсного отбора, не хватило 20 месяцев...
Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия) с голоса предложил пункт о...
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Лидером среди городов, которые являются каркасом Международного олимпийского движения по индикатору «Партнерство», является Нью-Йорк. Далее размещены Атланта, Лондон, Токио и Торонто.
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Лидером среди городов, которые являются каркасом Международного олимпийского движения по индикатору «Партнерство», является Нью-Йорк. Далее размещены Атланта, Лондон, Токио и Торонто.
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.