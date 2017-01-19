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Лента новостей

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Новый президент США пообещал стереть с лица земли исламский терроризм

20 Января 2017, Мир
1

Инфляция в Венесуэле в 2016 году достигла 800%

20 Января 2017, Экономика

Трамп принял присягу президента США

20 Января 2017, Мир

Военная инспекция в РФ: Украина нашла нарушения

20 Января 2017, Мир
3

На выходных в Киеве подорожают маршрутки

20 Января 2017, Киев
1

Трамп собрал $90 млн на свою инаугурацию

20 Января 2017, Мир

ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

20 Января 2017, Украина
2

Строительство Стены на границе с РФ могут возобновить весной

20 Января 2017, Украина
2

СМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и Пинчука в Давосе

20 Января 2017, Мир

Украина и Британия расширяют военное сотрудничество

20 Января 2017, Мир
1

Макдоналдс впервые за 50 лет модернизировал Биг Мак

20 Января 2017, Мир

YouGov: Самые ярые противники паранджи живут в Германии и Британии

20 Января 2017, Мир
Обновлено

В погребенном лавиной отеле в Италии нашли шесть выживших

20 Января 2017, Происшествия

Кубив дал прогноз развития украинской экономики на 2017 год

20 Января 2017, Экономика
3

Выездного заседания по делу Януковича не будет

20 Января 2017, Украина

Нефть дорожает на фоне новостей из США

20 Января 2017, Экономика

Трамп принесет больше проблем ЕС, чем Украине, — Арьев

20 Января 2017, Украина
2

Нью-Йорк подготовился к массовым протестам в день инаугурации Трампа

20 Января 2017, Мир

Возобновлено возмещение НДС аграриям 

20 Января 2017, Экономика

Участники Давоса охвачены ужасом, — Чубайс

20 Января 2017, Экономика

Вестерн Юнион оштрафован на $586 миллионов

20 Января 2017, Экономика

YouTube тестирует собственный мессенджер

20 Января 2017, Технологии

4 Восковую фигуру Трампа выставили в Париже – по соседству с Путиным

20 Января 2017, Мир
Новость часа

Липецкая фабрика Roshen закрывается

20 Января 2017, Мир
1

Депутаты обязаны указать в декларациях билеты на инаугурацию Трампа, — Шабунин

20 Января 2017, Украина

Инвестиционный и торговый потенциал Украины будет представлен 2–14 марта в Северной Америке

20 Января 2017, Новости компаний

Бундестаг легализовал в Германии марихуану — в медицинских целях

20 Января 2017, Мир

Ультраправые Европы проведут антисаммит во Франции

20 Января 2017, Мир

Новая администрация президента США вспомнит о существовании Украины через полгода, — нардеп

20 Января 2017, Украина
1

ЕС увеличил квоты на импорт украинского зерна

20 Января 2017, Экономика

В Израиле обсуждают антисемитские выпады экс-директора Электротяжмаша

20 Января 2017, Мир

Цены на нефть растут из-за слабеющего доллара

20 Января 2017, Экономика

На митинг против Трампа вышли голливудские актеры

20 Января 2017, Мир

Некоторых нардепов не впустили в США на инаугурацию Трампа, — Береза

20 Января 2017, Украина
2

В Мельбурне неизвестный на автомобиле умышленно протаранил толпу

20 Января 2017, Происшествия

Рютте поддержал введение безвизового режима ЕС с Украиной

19 Января 2017, Мир

В НАПК сообщили о начале второй волны е-декларирования

19 Января 2017, Экономика

Украина провела военную инспекцию в России

19 Января 2017, Мир

В Украине официально создана Национальная общественная телерадиокомпания

19 Января 2017, Украина
Обновлено

Украина не выдаст РФ гражданина Грузии Церцвадзе, если подтвердится его участие в АТО

19 Января 2017, Украина

Суд арестовал имущество владельца банка Михайловский в Крыму

19 Января 2017, Украина

Нафтогаз не посылал Газпрому заявку на поставку газа

19 Января 2017, Экономика

На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

19 Января 2017, Украина

Интерьер по последнему слову дизайна — какие стили удобнее и популярнее всего?

19 Января 2017, Новости компаний

Кремль заявил о готовности к ядерному разоружению

19 Января 2017, Мир

Робот-журналист опубликовал первую статью

19 Января 2017, Технологии

Гривня станет самой стабильной валютой мира в 2017-м, — прогноз

19 Января 2017, Экономика
5

Мусорная сессия Львовского горсовета закончилась дракой

19 Января 2017, Украина
1

Россия 6 раз отказала Украине в экстрадиции Януковича

19 Января 2017, Украина
2

В ряде областей Украины начнется набор добровольцев-пожарных

19 Января 2017, Украина
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Реалии Путь трех поколений
Путь трех поколений
Путь трех поколений
19 Января 2017
5
Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
10 Января 2017
4.8
Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
19 Января 2017
5
Экспертиза Пожарные гидранты без патронов
Пожарные гидранты без патронов
Пожарные гидранты без патронов
19 Января 2017
0
Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
19 Января 2017
0
Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
18 Января 2017
3.9
Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
19 Января 2017
0
Ресурсы Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
19 Января 2017
5
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Реалии Путь трех поколений
Путь трех поколений
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, КОСТИН Игорь 5

Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года

Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
10 Января 2017, ИЩЕНКО Анастасия 4.8

Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 5

Экспертиза Пожарные гидранты без патронов
Пожарные гидранты без патронов
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕНЧИХИН Владимир 0

В Глобальном индексе милитаризации (GIM) наша страна поднялась с 23-го на 15-е место, а также вошла в десятку крупнейших экспортеров вооружений по итогам 2011—2015 гг.

Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 0

Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров

Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 18 Января 2017, МАРТЫНЕНКО Александр 3.9

Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев

Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕРГЕЕВА Лариса 0

Мы же по другим шпаргалкам учились!

Ресурсы Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕНЧИХИН Владимир 5

Импортная рыбная продукция — иногда откровенный суррогат

Авторские колонки

Цитата
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Цитата

Украина больше никогда не вернется в стойло Российской империи

Украина
Украина ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

ГФС отстранила все руководство Львовской таможни

20 Января 2017, Пресс-бюро
2 5

Накануне врио замначальника Львовской таможни задержан на взятке $5 тыс.

Украина Строительство Стены на границе с РФ могут возобновить весной

Строительство Стены на границе с РФ могут возобновить...

20 Января 2017, Пресс-бюро
2 1.5

Украина Выездного заседания по делу Януковича не будет

Выездного заседания по делу Януковича не будет

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

Суд отказал Януковичу в выездном заседании в РФ

Украина Трамп принесет больше проблем ЕС, чем Украине, — Арьев

Трамп принесет больше проблем ЕС, чем Украине, — Арьев

20 Января 2017, Пресс-бюро
2 2.3

Украина Депутаты обязаны указать в декларациях билеты на инаугурацию Трампа, — Шабунин

Депутаты обязаны указать в декларациях билеты на...

20 Января 2017, Пресс-бюро
3

Украина Новая администрация президента США вспомнит о существовании Украины через полгода, — нардеп

Новая администрация президента США вспомнит о...

20 Января 2017, Пресс-бюро
1 0

Украина Некоторых нардепов не впустили в США на инаугурацию Трампа, — Береза

Некоторых нардепов не впустили в США на инаугурацию...

20 Января 2017, Пресс-бюро
2 4.5

Украина В Украине официально создана Национальная общественная телерадиокомпания

В Украине официально создана Национальная...

19 Января 2017, Пресс-бюро
5

Единственный акционер ПАО — государство в лице Кабмина

Украина Украина не выдаст РФ гражданина Грузии Церцвадзе, если подтвердится его участие в АТО

Украина не выдаст РФ гражданина Грузии Церцвадзе,...

19 Января 2017, Пресс-бюро
4.8

Украина Суд арестовал имущество владельца банка Михайловский в Крыму

Суд арестовал имущество владельца банка Михайловский...

19 Января 2017, Пресс-бюро
4

Арест наложен на 23 объекта недвижимости в Черкасской обл., а также в Севастополе и...

Украина На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное...

19 Января 2017, Пресс-бюро
1

Украина Мусорная сессия Львовского горсовета закончилась дракой

Мусорная сессия Львовского горсовета закончилась...

19 Января 2017, Пресс-бюро
1 5

Украина Россия 6 раз отказала Украине в экстрадиции Януковича

Россия 6 раз отказала Украине в экстрадиции Януковича

19 Января 2017, Пресс-бюро
2 0

Украина В ряде областей Украины начнется набор добровольцев-пожарных

В ряде областей Украины начнется набор...

19 Января 2017, Пресс-бюро
1

Украина Дело майдана: ГПУ выдвинула Беркуту обвинения в убийстве

Дело майдана: ГПУ выдвинула Беркуту обвинения в...

19 Января 2017, Пресс-бюро
2 1

Мир
Мир Новый президент США пообещал стереть с лица земли исламский терроризм

Новый президент США пообещал стереть с лица земли...

20 Января 2017, Пресс-бюро
1 0

Мир Трамп принял присягу президента США

Трамп принял присягу президента США

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Мир Военная инспекция в РФ: Украина нашла нарушения

Военная инспекция в РФ: Украина нашла нарушения

20 Января 2017, Пресс-бюро
3 0

Мир Трамп собрал $90 млн на свою инаугурацию

Трамп собрал $90 млн на свою инаугурацию

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

Мир СМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и Пинчука в Давосе

СМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и Пинчука в...

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

Мир Украина и Британия расширяют военное сотрудничество

Украина и Британия расширяют военное сотрудничество

20 Января 2017, Пресс-бюро
1 1.5

Мир Макдоналдс впервые за 50 лет модернизировал Биг Мак

Макдоналдс впервые за 50 лет модернизировал Биг Мак

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

Энергетическая ценность Grand Mac — 860 Ккал, и он в полтора раза больше обычного "Биг...

Мир YouGov: Самые ярые противники паранджи живут в Германии и Британии

YouGov: Самые ярые противники паранджи живут в Германии и...

20 Января 2017, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин
0

В ФРГ против ношения паранджи выступают 69% граждан

Мир Нью-Йорк подготовился к массовым протестам в день инаугурации Трампа

Нью-Йорк подготовился к массовым протестам в день...

20 Января 2017, Пресс-бюро
0

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Путь трех поколений Реалии

Путь трех поколений

№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017 КОСТИН Игорь
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Экспертиза Пожарные гидранты без патронов
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Пожарные гидранты без патронов
19 Января 2017
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Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
19 Января 2017
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Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
19 Января 2017
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Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
19 Января 2017
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Экспертиза Полезен ли новомодный питьевой уксус
Полезен ли новомодный питьевой уксус
Полезен ли новомодный питьевой уксус
19 Января 2017
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Ресурсы Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
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Гадание об огурцах по металлу
Гадание об огурцах по металлу
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Дайте шанс ласковым ботам
Дайте шанс ласковым ботам
19 Января 2017
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Экспертиза CERN: вступили, теперь главное — не оступиться
CERN: вступили, теперь главное — не оступиться
CERN: вступили, теперь главное — не оступиться
19 Января 2017
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Экспертиза Улетный парашют Dedal
Улетный парашют Dedal
Улетный парашют Dedal
19 Января 2017
0
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В погоню за клиентом Автосалон

В погоню за клиентом

№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017 Пресс-бюро
0
Арт Классика без избранных
Классика без избранных
Классика без избранных
18 Января 2017
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Слово Правда жизни
Правда жизни
Правда жизни
18 Января 2017
0
Арт Стихи на рельсах
Стихи на рельсах
Стихи на рельсах
18 Января 2017
0
Спорт-ревю Разбухший мундиаль:что выросло?
Разбухший мундиаль:что выросло?
Разбухший мундиаль:что выросло?
18 Января 2017
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Арт Любовь развивает скобяную промышленность, но разрушает мосты
Любовь развивает скобяную промышленность, но...
Любовь развивает скобяную промышленность, но разрушает мосты
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Наука Жизнь после 40: семь важнейших витаминов
Жизнь после 40: семь важнейших витаминов
Жизнь после 40: семь важнейших витаминов
18 Января 2017
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Наука Запомнить все!
Запомнить все!
Запомнить все!
11 Января 2017
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Арт Шляпами мастерство измеришь
Шляпами мастерство измеришь
Шляпами мастерство измеришь
11 Января 2017
3.5
Статьи недели
Концепция третья. Окончательная?
Концепция третья. Окончательная?
12 Января 2017, Власть
1 4
На подъеме: безработица, инфляция и курс доллара
На подъеме: безработица, инфляция и курс доллара
12 Января 2017, Украина
4.4
«Черный лебедь» в турбулентности
«Черный лебедь» в турбулентности
12 Января 2017, Интервью
1 2.2
Парафраз
Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в рефрижераторе, по ошибке приехал в Украину Парафраз

Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в рефрижераторе, по ошибке приехал в Украину

№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 18 Января 2017 Пресс-бюро
1 0
Парафраз Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от скандальной наркоши
Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от...
Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от скандальной наркоши
17 Января 2017
4
Парафраз Обанкротилась единственная в Европе сеть вегетарианских супермаркетов
Обанкротилась единственная в Европе сеть...
Обанкротилась единственная в Европе сеть вегетарианских супермаркетов
17 Января 2017
0
Парафраз В Испании запретили вино за неправильный цвет
В Испании запретили вино за неправильный цвет
В Испании запретили вино за неправильный цвет
13 Января 2017
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Парафраз Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
12 Января 2017
1 5
Парафраз В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к...
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
12 Января 2017
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Парафраз Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке из Китая
Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке...
Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке из Китая
10 Января 2017
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Парафраз Белых философов запретить!
Белых философов запретить!
Белых философов запретить!
09 Января 2017
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Парафраз Велоэкстрим при минус 30!
Велоэкстрим при минус 30!
Велоэкстрим при минус 30!
08 Января 2017
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Мир Самые популярные достопримечательности планеты — 2016 по версии Instagram 10
Самые популярные достопримечательности планеты...
08 Декабря 2016, Мир
0
Мир ЦРУ выложило в сеть десятки секретных карт 9
ЦРУ выложило в сеть десятки секретных карт
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Киев Киевский зоопарк показал, как переносят холода его питомцы 7
Киевский зоопарк показал, как переносят холода...
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5
АРТ 89 американских фильмов об Украине за 39 минут
89 американских фильмов об Украине за 39 минут
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0
АРТ Pornhub выпустил рекламный ролик к Рождеству
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Мир Студенты объясняют, что означают аббревиатуры СССР и СНГ
Студенты объясняют, что означают аббревиатуры...
08 Декабря 2016, Мир
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