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Экспорт зерна готовится побить новый рекорд

Сегодня 19:58, Новости компаний

Савченко назвала Порошенко врагом народа

Сегодня 19:31, Украина

Отчисления в Пенсионный фонд в январе выросли на 1,2 млрд грн

Сегодня 19:09, Экономика
1

Полеты нашей авиации над Черным морем будут продолжены, — ВМС Украины

Сегодня 18:51, Украина
1

Анализ клинингового рынка Киева

Сегодня 18:46, Новости компаний

Бананы в Украине подешевели в 1,5 раза, — эксперты

Сегодня 18:27, Экономика
1

В Черном море обстреляли самолет ВМС Украины, — Полторак

Сегодня 17:04, Происшествия
1

Трамп прокомментировал указ о запрете взъезда в США гражданам 7 стран

Сегодня 16:53, Мир

Вслед за заправками Привата и другие АЗС подняли цены

Сегодня 16:36, Экономика

Массачусетс и Сан-Франциско подали иски к администрации Трампа

Сегодня 16:16, Мир

Премьер Великобритании раскритиковала позицию Трампа в отношении мигрантов

Сегодня 15:49, Мир

Раде предлагают уволить Вятровича

Сегодня 15:27, Украина
3

Нефть дорожает на фоне сообщений из России

Сегодня 15:03, Экономика

Латвийские школьники практически ничего не понимают по-русски, — СМИ

Сегодня 14:35, Мир
1

Кандидат на пост канцлера ФРГ призвал не снимать санкции с России

Сегодня 14:01, Мир

МИД Чехии поддерживает создание единой армии ЕС

Сегодня 13:44, Мир
Партнерский материал

Заказать фуршет у Yes!Catering

Сегодня 13:26, Новости компаний

Нефтедобыча в Мексиканском заливе приближается к рекордным показателям

Сегодня 13:17, Экономика

Ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная, — Гройсман

Сегодня 11:56, Украина
1

Украина заняла первое место в Европе по экспорту орехов

Сегодня 11:32, Экономика
2

Volkswagen согласился заплатить $1,26 млрд компенсаций

Сегодня 11:14, За рулем

Украина увеличила производство подсолнечника на 22%

Сегодня 10:59, Экономика
1

Дом посуточно для интересного отдыха на выходных

Сегодня 10:38, Новости компаний

Ле Пен отказалась вернуть Европарламенту 300 тысяч евро

Сегодня 10:34, Мир

Совфед РФ готовит обращение к Раде

Сегодня 10:09, Мир
2

Глава Nike пообещал защитить сотрудников и спортсменов от указа Трампа

Сегодня 9:57, Мир
1

В Германии началась масштабная антитеррористическая операция

Сегодня 9:33, Мир

Нефть дешевеет на данных из США

Сегодня 9:15, Экономика

Указ Трампа о запрете на въезд гражданам 7 государств разделил США

Сегодня 8:58, Мир

Альтернативы антрацитовому углю нет, — Гройсман

Сегодня 8:32, Украина
3

Министр соцполитики выступил против блокады Донбасса

Сегодня 8:03, Украина
2

Cоветник Трампа обвинил Германию в спекуляциях с курсом евро

Вчера 19:50, Мир
1

ОБСЕ призвала Россию соблюдать режим тишины

Вчера 19:25, Мир

Убытки от блокады в зоне АТО — 2,3 млн грн, — Укрзализныця

Вчера 19:02, Украина
1
Обновлено

Горняков шахты им. Засядько подняли на поверхность

Вчера 18:43, Происшествия
2

В боях под Авдеевкой погибли восемь военных, — Климкин

Вчера 18:39, Украина
2
Обновлено

Экс-глава банка Михайловский задержан

Вчера 18:30, Украина

Минск-2 на грани провала, — Колесников

Вчера 17:51, Украина

Украинские войска блестяще защищают позиции в Авдеевке, — Порошенко

Вчера 17:33, Украина

В этом году Украина должна вернуть МВФ $1 млрд

Вчера 17:13, Экономика

В Украине появилась новая форма рейдерства, — Сытник

Вчера 16:42, Украина

Украина является частично свободной, — Freedom House

Вчера 16:23, Мир

В ЕС призвали немедленно прекратить бои у Авдеевки

Вчера 16:12, Мир
1

Черная бухгалтерия Партии регионов: НАБУ и ГПУ объединят усилия

Вчера 15:38, Украина

Кремль об Авдеевке: Ополченцы восстановили статус-кво

Вчера 15:17, Мир

По делу о проекте Стена вскоре будут первые подозреваемые, — НАБУ

Вчера 15:01, Украина
1

Решение о всеобщей эвакуации Авдеевки могут принять до конца дня

Вчера 14:51, Украина

На предателях, как на песке, мало что построишь...

Вчера 14:21, Экспертиза

Киев официально стал хозяином Евровидения-2017

Вчера 14:00, Киев
1

Обстрелы Авдеевки: Порошенко срочно собирает военный кабинет СНБО

Вчера 13:33, Украина
1
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Арт Как корейские дорамы захватили мир
Как корейские дорамы захватили мир
Как корейские дорамы захватили мир
23 Января 2017
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Пульс Камера Манделы — в Дипакадемии
Камера Манделы — в Дипакадемии
Камера Манделы — в Дипакадемии
26 Января 2017
0
Реалии Путь трех поколений
Путь трех поколений
Путь трех поколений
19 Января 2017
5
Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
19 Января 2017
5
Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
19 Января 2017
4
Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
18 Января 2017
1 4.6
Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
19 Января 2017
5
Ресурсы Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
19 Января 2017
5
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Арт Как корейские дорамы захватили мир
Как корейские дорамы захватили мир
№4(804) 27 января — 2 февраля 2017 г. 23 Января 2017, СОКОЛОВА Вера 1 4.6

По некоторым оценкам, сегодня в поп-культуру Сеул вкладывает около миллиарда долларов ежегодно. Это в 20—30 раз больше, чем в среднем в других странах

Пульс Камера Манделы — в Дипакадемии
Камера Манделы — в Дипакадемии
№4(804) 27 января — 2 февраля 2017 г. 26 Января 2017, ДЕНИСЕНКО Лидия 0

Реалии Путь трех поколений
Путь трех поколений
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, КОСТИН Игорь 5

Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года

Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 5

Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 4

Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров

Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 18 Января 2017, МАРТЫНЕНКО Александр 1 4.6

Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев

Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕРГЕЕВА Лариса 5

Мы же по другим шпаргалкам учились!

Ресурсы Фосфорная бескормица
Фосфорная бескормица
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕНЧИХИН Владимир 5

Импортная рыбная продукция — иногда откровенный суррогат

Авторские колонки

Цитата
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили
Цитата

Власть барыг банально торгует должностями

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Савченко назвала Порошенко врагом народа

Сегодня 19:31, Пресс-бюро
5

Украина Полеты нашей авиации над Черным морем будут продолжены, — ВМС Украины

Полеты нашей авиации над Черным морем будут...

Сегодня 18:51, Пресс-бюро
1 0

Украина Раде предлагают уволить Вятровича

Раде предлагают уволить Вятровича

Сегодня 15:27, Пресс-бюро
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Украина Ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная, — Гройсман

Ситуация в Авдеевке чрезвычайно сложная, — Гройсман

Сегодня 11:56, Пресс-бюро
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Украина Альтернативы антрацитовому углю нет, — Гройсман

Альтернативы антрацитовому углю нет, — Гройсман

Сегодня 8:32, Пресс-бюро
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Украина Министр соцполитики выступил против блокады Донбасса

Министр соцполитики выступил против блокады Донбасса

Сегодня 8:03, Пресс-бюро
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Украина Убытки от блокады в зоне АТО — 2,3 млн грн, — Укрзализныця

Убытки от блокады в зоне АТО — 2,3 млн грн, —...

Вчера 19:02, Пресс-бюро
1 0

Украина В боях под Авдеевкой погибли восемь военных, — Климкин

В боях под Авдеевкой погибли восемь военных, —...

Вчера 18:39, Пресс-бюро
2 0

За два дня были ранены 29 украинских солдат

Украина Экс-глава банка Михайловский задержан

Экс-глава банка Михайловский задержан

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Ранее Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста

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Минск-2 на грани провала, — Колесников

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Бои в Авдеевке показали шаткость ситуации в зоне конфликта

Украина Украинские войска блестяще защищают позиции в Авдеевке, — Порошенко

Украинские войска блестяще защищают позиции в...

Вчера 17:33, Пресс-бюро
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Представителю Администрации Президента поручено немедленно вынести вопрос...

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В Украине появилась новая форма рейдерства, — Сытник

Вчера 16:42, Пресс-бюро
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В Реестр прав собственности вносят информацию о новых бенефициарах

Украина Черная бухгалтерия Партии регионов: НАБУ и ГПУ объединят усилия

Черная бухгалтерия Партии регионов: НАБУ и ГПУ...

Вчера 15:38, Пресс-бюро
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Расследования НАБУ и специального управления по узурпации власти Виктором Януковичем...

Украина По делу о проекте Стена вскоре будут первые подозреваемые, — НАБУ

По делу о проекте Стена вскоре будут первые...

Вчера 15:01, Пресс-бюро
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Украина Решение о всеобщей эвакуации Авдеевки могут принять до конца дня

Решение о всеобщей эвакуации Авдеевки могут принять...

Вчера 14:51, Пресс-бюро
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Власти готовятся к эвакуации пациентов из реанимации, инвалидов и семей с маленькими...

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Мир Трамп прокомментировал указ о запрете взъезда в США гражданам 7 стран

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Сегодня 15:49, Пресс-бюро
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Сегодня 14:35, Пресс-бюро
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Арт Как корейские дорамы захватили мир
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В погоню за клиентом
19 Января 2017
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18 Января 2017
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Стихи на рельсах
Стихи на рельсах
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Концепция третья. Окончательная?
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1 4
На подъеме: безработица, инфляция и курс доллара
На подъеме: безработица, инфляция и курс доллара
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«Черный лебедь» в турбулентности
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Парафраз
Ожирение воинской службе не помеха! Парафраз

Ожирение воинской службе не помеха!

№5(805) 3 — 9 февраля 2017 г. 23 Января 2017 ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин
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Парафраз Лошадиные подгузники подрывают устои веры
Лошадиные подгузники подрывают устои веры
Лошадиные подгузники подрывают устои веры
23 Января 2017
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Парафраз Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в рефрижераторе, по ошибке приехал в Украину
Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в...
Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в рефрижераторе, по ошибке приехал в Украину
18 Января 2017
1 0
Парафраз Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от скандальной наркоши
Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от...
Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от скандальной наркоши
17 Января 2017
4
Парафраз Обанкротилась единственная в Европе сеть вегетарианских супермаркетов
Обанкротилась единственная в Европе сеть...
Обанкротилась единственная в Европе сеть вегетарианских супермаркетов
17 Января 2017
0
Парафраз В Испании запретили вино за неправильный цвет
В Испании запретили вино за неправильный цвет
В Испании запретили вино за неправильный цвет
13 Января 2017
5
Парафраз Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
12 Января 2017
1 5
Парафраз В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к...
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
12 Января 2017
5
Парафраз Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке из Китая
Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке...
Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке из Китая
10 Января 2017
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Студенты объясняют, что означают аббревиатуры...
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