Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года
В Глобальном индексе милитаризации (GIM) наша страна поднялась с 23-го на 15-е место, а также вошла в десятку крупнейших экспортеров вооружений по итогам 2011—2015 гг.
Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров
Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев
Мы же по другим шпаргалкам учились!
Импортная рыбная продукция — иногда откровенный суррогат
Накануне врио замначальника Львовской таможни задержан на взятке $5 тыс.
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Единственный акционер ПАО — государство в лице Кабмина
Арест наложен на 23 объекта недвижимости в Черкасской обл., а также в Севастополе и...
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США
Энергетическая ценность Grand Mac — 860 Ккал, и он в полтора раза больше обычного "Биг...
В ФРГ против ношения паранджи выступают 69% граждан
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
Чтобы остановить погружение нашего лайнера под воду, нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
Чтобы остановить погружение нашего лайнера под воду, нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа