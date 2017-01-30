По некоторым оценкам, сегодня в поп-культуру Сеул вкладывает около миллиарда долларов ежегодно. Это в 20—30 раз больше, чем в среднем в других странах
Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года
Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров
Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев
Мы же по другим шпаргалкам учились!
Импортная рыбная продукция — иногда откровенный суррогат
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Ранее Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста
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Власти готовятся к эвакуации пациентов из реанимации, инвалидов и семей с маленькими...
Язык - это наше всё! Для любого сознательного человека язык общения важнее, чем то, что на нем обсуждается (включая хлеб насущный и воровство власть предержащих)
Что-то часто у нас стали повторять мантру «о плохом народе». Народ «плохой» у политиков, как во власти, так и в оппозиции.
Про термомодернізацію та енергоефективність зараз не говорить, мабуть, лише лінивий. Великі платіжки спонукали людей замислитись про те, щоб платити лише за використане тепло і не опалювати атмосферу. Однак першим кроком має стати аналіз проблем
Отставка Тараса Кутового – результат того, что он как должностное лицо не справился с трагедией вокруг предприятия «Укрспирт», чей контрафактный спирт убивал и калечил украинцев.
Правительство Гройсмана планирует до 2020 году внедрить в Украине практику ЕС, где все граждане должны доказывать и объяснять за какие деньги они совершают покупки в магазине
"Без страха и упрека."
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Стало ли решение Порошенко последствием заявления экс-чиновника о государственной измене?
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - Максим Горький снова актуален. И вот почему…
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Лидером среди городов, которые являются каркасом Международного олимпийского движения по индикатору «Партнерство», является Нью-Йорк. Далее размещены Атланта, Лондон, Токио и Торонто.
Язык - это наше всё! Для любого сознательного человека язык общения важнее, чем то, что на нем обсуждается (включая хлеб насущный и воровство власть предержащих)
Что-то часто у нас стали повторять мантру «о плохом народе». Народ «плохой» у политиков, как во власти, так и в оппозиции.
Про термомодернізацію та енергоефективність зараз не говорить, мабуть, лише лінивий. Великі платіжки спонукали людей замислитись про те, щоб платити лише за використане тепло і не опалювати атмосферу. Однак першим кроком має стати аналіз проблем
Отставка Тараса Кутового – результат того, что он как должностное лицо не справился с трагедией вокруг предприятия «Укрспирт», чей контрафактный спирт убивал и калечил украинцев.
Правительство Гройсмана планирует до 2020 году внедрить в Украине практику ЕС, где все граждане должны доказывать и объяснять за какие деньги они совершают покупки в магазине
"Без страха и упрека."
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Стало ли решение Порошенко последствием заявления экс-чиновника о государственной измене?
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - Максим Горький снова актуален. И вот почему…