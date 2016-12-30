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В 2016 году украинцы экономили больше, – Госстатистики

30 Декабря 2016, Экономика

Греческого посла в Бразилии убили в его доме в Рио

30 Декабря 2016, Мир
1

Маккейн приехал к Порошенко

30 Декабря 2016, Украина

Телеканал UBR сам попросил аннулировать лицензию - Нацсовет

30 Декабря 2016, Украина

Дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до $165 млн, — НБУ

30 Декабря 2016, Экономика

Россия ввела санкции против Северной Кореи

30 Декабря 2016, Мир

С 1 января повышаются акцизы на алкоголь и сигареты

30 Декабря 2016, Экономика
1

Одесский припортовый завод остановил работу

30 Декабря 2016, Экономика
1

Суперледокол Виктор Черномырдин спустили на воду

30 Декабря 2016, Мир

Путин американских дипломатов высылать не будет

30 Декабря 2016, Мир
4

ЗАлК и Турбоатом продадут в 2017-м

30 Декабря 2016, Экономика

Лидер Республики Сербской анонсировал референдум об отделении от Боснии

30 Декабря 2016, Мир

В Австралии изъяли рекордные 1105 кг кокаина на $295 млн

30 Декабря 2016, Парафраз

Безопасность новогодних мероприятий Франции обеспечивают 90 000 правоохранителей

30 Декабря 2016, Мир

Яну Цапнику СБУ запретила въезд в Украину

30 Декабря 2016, Украина

В столице с сегодняшнего дня начнет курсировать ночной надземный транспорт

30 Декабря 2016, Киев

Роналду отказался играть за 300 миллионов

30 Декабря 2016, Спорт

Путину в МИДе предложили выслать из РФ 35 американских дипломатов

30 Декабря 2016, Мир

Кабмин отменил лицензии на экспорт газа и угля

30 Декабря 2016, Экономика

В Бразилии нашли тело посла Греции

30 Декабря 2016, Мир

В Израиле госпитализировали посла России

30 Декабря 2016, Мир

В США за драку задержан Джон Кеннеди

30 Декабря 2016, Мир

7 Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли: доказано Naked Optics

30 Декабря 2016, Парафраз

Порошенко указом улучшил инвестклимат в Украине

30 Декабря 2016, Украина

В Копенгагене усилят меры безопасности в новогоднюю ночь

30 Декабря 2016, Мир

В Турции могут перейти к президентской форме правления

30 Декабря 2016, Мир

Рим отстоял право на новогодний фейерверк

30 Декабря 2016, Парафраз

Бондаренко назначен госсекретарем Кабмина

30 Декабря 2016, Украина
1

Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

30 Декабря 2016, Украина
1

Правительство обнародовало текст среднесрочного плана действий до 2020 года

30 Декабря 2016, Украина

Трамп в ответ на санкции: пора заняться чем-то большим и лучшим

30 Декабря 2016, Мир

Amazon получил патент на дирижабль-склад

30 Декабря 2016, Технологии
Новость часа

США вводят санкции против России за вмешательство в выборы

29 Декабря 2016, Мир

К кибератакам на сайты ведомств причастны спецслужбы РФ, — Порошенко

29 Декабря 2016, Украина
4

15 человек передали ДНР

29 Декабря 2016, Украина

В Киеве пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры

29 Декабря 2016, Украина
3
ОПРОС

Каких новогодних подарков ждут украинцы

29 Декабря 2016, Украина

Инвесторы недостроев Войцеховского просят Кличко посодействовать в завершении строительства объектов

29 Декабря 2016, Киев

Южную Корею от северного соседа защитят роботы-пограничники?

29 Декабря 2016, Мир

Предполагаемого сообщника берлинского террориста отпустили

29 Декабря 2016, Мир

В Минэкономразвития рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 году

29 Декабря 2016, Экономика

Парубий рассказал об атаках на Верховную Раду

29 Декабря 2016, Украина
2

К концу 2017 года прожиточный минимум составит 1762 грн, – Минсоцполитики

29 Декабря 2016, Экономика

Президент Филиппин Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

29 Декабря 2016, Мир

За год Украина направила РФ более 200 дипломатических нот, - МИД

29 Декабря 2016, Украина

Станцию метро Петровка в Киеве предложили переименовать

29 Декабря 2016, Киев
1

Почти половина работающих украинцев получают минимальную зарплату, – Насиров

29 Декабря 2016, Экономика
1

Украина может выделить до 100 млн грн на информкампанию о НАТО

29 Декабря 2016, Украина
1

В ДНР заявили о задержании украинского шпиона

29 Декабря 2016, Украина

Путин распорядился вывести часть войск из Сирии

29 Декабря 2016, Конфликт в Сирии
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28 Декабря 2016, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин 3 4.8

Официальное сообщение о проекте возмездия будет озвучено уже на текущей неделе

Украина Украинский туризм в цифрах
Украинский туризм в цифрах
27 Декабря 2016, Пресс-бюро 0

Пульс Путин и «замороженная Украина»
Путин и «замороженная Украина»
24 Декабря 2016, КРЫЛОВ Константин 4.7

Экспертиза Битва в песках
Битва в песках
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, Петров Иван 4.5

Из противостояния с военными нацпарк вышел победителем — не потеряв ни пяди своей земли, ему удалось «оккупировать» еще почти 4 тыс. га

Ресурсы Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, РЕЗНИК Семен 4

Херсон страдает от безработицы, но найти в нем сотню рабочих невозможно

Экономика Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
21 Декабря 2016, ВАВИЛОВА Елена 4.7

Украина Не заработать, так хоть избавиться
Не заработать, так хоть избавиться
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, Пресс-бюро 0

Как проходила приватизация-2016 в Украине: банк за 82 млн. и активы предприятия по животноводству за 4 тыс.

Украина Украина-2017: Протесты, переворот, перевыборы
Украина-2017: Протесты, переворот, перевыборы
21 Декабря 2016, Васьянова Раиса 3 2.7

Страну может ожидать очередной майдан, отставка президента и новое правительство во главе c Юлией Тимошенко

Авторские колонки

Цитата
Юрий Луценко
Юрий Луценко
Цитата

Я не гениальный прокурор, я просто генеральный

Украина
Украина Маккейн приехал к Порошенко

Маккейн приехал к Порошенко

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
3

Глава сенатского комитета по делам ВС  прибыл в Администрацию Президента Украины...

Украина Телеканал UBR сам попросил аннулировать лицензию - Нацсовет

Телеканал UBR сам попросил аннулировать лицензию -...

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
5

Также компания сообщила о прекращении вещания с 1 января 2017 года

Украина Яну Цапнику СБУ запретила въезд в Украину

Яну Цапнику СБУ запретила въезд в Украину

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
1

Украина Порошенко указом улучшил инвестклимат в Украине

Порошенко указом улучшил инвестклимат в Украине

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
0

Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если...

Украина Бондаренко назначен госсекретарем Кабмина

Бондаренко назначен госсекретарем Кабмина

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
1 0

Чиновник высшего ранга избран через открытый конкурс

Украина Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

Украинским военным разрешили сбивать...

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
1 2

Но только после предупредительного огня

Украина Правительство обнародовало текст среднесрочного плана действий до 2020 года

Правительство обнародовало текст среднесрочного...

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
0

Украина К кибератакам на сайты ведомств причастны спецслужбы РФ, — Порошенко

К кибератакам на сайты ведомств причастны спецслужбы...

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
4 1

Украина 15 человек передали ДНР

15 человек передали ДНР

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
5

Украина В Киеве пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Бандеры

В Киеве пройдет факельное шествие, посвященное дню...

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
3 1.1

Украина Каких новогодних подарков ждут украинцы

Каких новогодних подарков ждут украинцы

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
0

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Парубий рассказал об атаках на Верховную Раду

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
2 1.2

Украина За год Украина направила РФ более 200 дипломатических нот, - МИД

За год Украина направила РФ более 200 дипломатических...

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
1

Украина Украина может выделить до 100 млн грн на информкампанию о НАТО

Украина может выделить до 100 млн грн на информкампанию...

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
1 1

Украина В ДНР заявили о задержании украинского шпиона

В ДНР заявили о задержании украинского шпиона

29 Декабря 2016, Пресс-бюро
5

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Мир Греческого посла в Бразилии убили в его доме в Рио

Греческого посла в Бразилии убили в его доме в Рио

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
1 0

Четверо подозреваемых, включая жену дипломата

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Россия ввела санкции против Северной Кореи

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
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Владимир Путин запретил поставки в КНДР любых видов оружия, включая стрелковое

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Суперледокол Виктор Черномырдин спустили на воду

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
0

Длина и ширина судна — 147×29 м; когда его строительство закончат, он...

Мир Путин американских дипломатов высылать не будет

Путин американских дипломатов высылать не будет

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
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Лидер Республики Сербской анонсировал референдум об...

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
5

Референдум должен состояться в первой половине 2017 г

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Безопасность новогодних мероприятий Франции...

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Путину в МИДе предложили выслать из РФ 35 американских...

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Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину...

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В Бразилии нашли тело посла Греции

30 Декабря 2016, Пресс-бюро
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Тело посла Греции, который исчез три дня назад, нашли в сгоревшем автомобиле в...

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30 Декабря 2016, Пресс-бюро
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Во время обеда в ресторане госпитализировали Чрезвычайного и полномочного посла...

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