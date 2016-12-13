Широко разрекламированный и ожидаемый всеми отчет разведывательного сообщества США наконец-то официально опубликован
Официальное сообщение о проекте возмездия будет озвучено уже на текущей неделе
Из противостояния с военными нацпарк вышел победителем — не потеряв ни пяди своей земли, ему удалось «оккупировать» еще почти 4 тыс. га
Херсон страдает от безработицы, но найти в нем сотню рабочих невозможно
Как проходила приватизация-2016 в Украине: банк за 82 млн. и активы предприятия по животноводству за 4 тыс.
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Украинцы еще «слабо структурированы идеологически»
Растет апатия населения
Должны созреть обстоятельства и условия
Утром 8 января в городе на 19 маршрутах не курсировал ни один автобус, а на 22 маршрутах...
В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной...
Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 г.
Людей постепенно заменят роботы с развитым искусственным интеллектом
Трамп в ответ на критику причислил Мэрил Стрип к лагерю "либеральных киношников"
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
чтобы остановить погружения под воду, нашего лайнера нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Больных стяжательством прошу не беспокоиться и пройти мимо этой публикации
Настоящие перемены Будущего придут из осознания ошибок Прошлого
изучение городов мира, которые служат каркасом ООН в сфере образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, ее ключевых центров.
Нещодавно британські читачі, гортаючи сторінки престижного видання Business Insider UK, мали змогу ознайомитись із експансіоністськими планами засновників української продуктово-аутсорсингової ІТ компанії
Дорогие наручные часы больше всего раздражают тех, кто не может себе их позволить
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
чтобы остановить погружения под воду, нашего лайнера нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Больных стяжательством прошу не беспокоиться и пройти мимо этой публикации
Настоящие перемены Будущего придут из осознания ошибок Прошлого