В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.