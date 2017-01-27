По некоторым оценкам, сегодня в поп-культуру Сеул вкладывает около миллиарда долларов ежегодно. Это в 20—30 раз больше, чем в среднем в других странах
Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года
Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров
Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев
Мы же по другим шпаргалкам учились!
Импортная рыбная продукция — иногда откровенный суррогат
ГФС составила рейтинги самых изощренных нарушений таможенных правил за 2016 г. по областям
Отмена стала возможной благодаря личному вмешательству Порошенко
Повышение минимальной заработной платы не является основанием для повышения цен
Вадим Шленчак арестован на два месяца
Обвинение требует компенсации государству за самолет — 28,1 млн грн
В понедельник, 30 января
Городской мусор принимают областные полигоны ТБО
На месте блокады присутствуют два нардепа — по приглашению участников акции
Госдепартамент не связывает напрямую отставки с приходом администрации Трампа
Нам независимость очень дешево досталась, — Лукашенко
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - Максим Горький снова актуален. И вот почему…
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Лидером среди городов, которые являются каркасом Международного олимпийского движения по индикатору «Партнерство», является Нью-Йорк. Далее размещены Атланта, Лондон, Токио и Торонто.
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - Максим Горький снова актуален. И вот почему…
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Лидером среди городов, которые являются каркасом Международного олимпийского движения по индикатору «Партнерство», является Нью-Йорк. Далее размещены Атланта, Лондон, Токио и Торонто.
В 2009 г. на «Украинской правде» вышла моя статья под названием «Апокалипсис сегодня». Вообще-то у меня она называлась «Что ждет Украину», но редакция, прочитав ее, видимо решила, что такое название ей подойдет больше. Недавно я дозрел до нового прогноза.
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока у нас такая большая долларизация, любые колебания курса гривни провоцируют валютную панику, ускоряя девальвацию гривни
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"