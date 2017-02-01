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Ситуация с безопасностью на востоке Украины ужасна, — МИД Германии

03 Февраля 2017, Мир

Давление Трампа на Европу недопустимо, — Олланд

03 Февраля 2017, Мир
4

США расширили санкции против Ирана

03 Февраля 2017, Мир

Украинцам предлагают новый календарь праздников

03 Февраля 2017, Украина
4

Лукашенко обвинил российские и украинские элиты в экономическом сговоре

03 Февраля 2017, Мир
2

Украина потребует от РФ компенсации за разрушения в Авдеевке

03 Февраля 2017, Украина
2

Мэр Луцка умер в больнице

03 Февраля 2017, Украина

CardioMEMS: Спикер вашего сердца

03 Февраля 2017, Здоровье

Пружинный матрас: Как выбрать?

03 Февраля 2017, Новости компаний

Надеемся, у ДНР и ЛНР хватит боеприпасов, — Кремль

03 Февраля 2017, Мир

Приват хочет договориться с Ощадбанком о возможном разделении рынка

03 Февраля 2017, Экономика

Климкин совершил неофициальный визит в Израиль

03 Февраля 2017, Мир
1
Обновляется

Масштабный пожар в промзоне на Подоле в Киеве

03 Февраля 2017, Происшествия

В Кремле назвали некорректными претензии Лукашенко к РФ

03 Февраля 2017, Мир

Гении и злодейство

03 Февраля 2017, Арт

Госдолг Украины вырос до $71 миллиарда

03 Февраля 2017, Экономика

Повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу, — НБУ

03 Февраля 2017, Экономика
2

Эскалацию у Авдеевки начали сознательно, — ОБСЕ

03 Февраля 2017, Украина
1

Лукашенко не понимает, зачем России авиабаза в Беларуси

03 Февраля 2017, Мир
1

В Украине продолжается спад производства молочных продуктов

03 Февраля 2017, Экономика
1

В центре Парижа неизвестный с мачете напал на полицейского

03 Февраля 2017, Происшествия

Сколько рыбы в Черном море?

03 Февраля 2017, Экспертиза
1

Беларусь обойдется без российской нефти, — Лукашенко

03 Февраля 2017, Экономика
2

В результате обстрелов Авдеевки за сутки погибли 2 человека

03 Февраля 2017, Украина

В Белом доме опровергают сообщения СМИ о беседе Трампа и Тимошенко

03 Февраля 2017, Мир
2

Польша призывает Украину не признавать ОУН–УПА

03 Февраля 2017, Мир
1

Лукашенко назвал Беларусь страной льготников

03 Февраля 2017, Экономика

Топливо подорожало в крупных сетях АЗС

03 Февраля 2017, Экономика

США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине

03 Февраля 2017, Мир

Нефть дорожает на фоне слухов о введении новых санкций против Ирана

03 Февраля 2017, Экономика

США готовы дать КНДР сокрушительный ответ

03 Февраля 2017, Мир

Суд снова не смог рассмотреть дело Охендовского

03 Февраля 2017, Украина

США ослабили санкции против ФСБ России

02 Февраля 2017, Экономика
1

Путин обвинил Киев в вышибании денег у Запада

02 Февраля 2017, Мир

Билеты на поезд теперь можно купить с помощью мобильного приложения

02 Февраля 2017, Связь

Украина должна поторопиться с законом о нацбезопасности, — НАТО

02 Февраля 2017, Украина
1

Суд дал разрешение на задержание Януковича

02 Февраля 2017, Украина
1

Великобритания опубликовала план Brexit

02 Февраля 2017, Мир

Директор обесточенного коксохима об обстреле бригады ремонтников: Ситуация не управляема никем

02 Февраля 2017, Украина

Перша приватна броварня — спонсор украинской сборной по футболу

02 Февраля 2017, Новости компаний

Убытки от схем на ключевых госпредприятиях достигают десятков миллиардов гривен

02 Февраля 2017, Экономика

Год жизни в космосе омолодил клетки астронавта NASA

02 Февраля 2017, Здоровье
1

Шесть лавин сошли в Закарпатье

02 Февраля 2017, Происшествия

Суд арестовал плавучий ресторан Януковича

02 Февраля 2017, Украина

РФ без предупреждения ввела пограничную зону с Беларусью

02 Февраля 2017, Мир

Freedom House изобразила Украину без Крыма

02 Февраля 2017, Мир
2

Трамп проинформирован о ситуации в Авдеевке

02 Февраля 2017, Мир

ПриватБанк не готов к продаже

02 Февраля 2017, Экономика

Ветераны АТО перекрыли железнодорожный переезд близ Бахмута

02 Февраля 2017, Украина
1
Новость часа

Европарламент проголосовал за отмену виз для Грузии

02 Февраля 2017, Мир
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Ресурсы В море за яйцами и червячками
В море за яйцами и червячками
В море за яйцами и червячками
11 Января 2017
1 5
Экспертиза Рейдерство в кожному будинку
Рейдерство в кожному будинку
Рейдерство в кожному будинку
11 Января 2017
5
Экспертиза В новый год без бедных привычек
В новый год без бедных привычек
В новый год без бедных привычек
08 Января 2017
1 3.7
Мир Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
09 Января 2017
4.9
Экспертиза Wastebook — феерия рекордно нелепых трат американского бюджета
Wastebook — феерия рекордно нелепых трат американского...
Wastebook — феерия рекордно нелепых трат американского бюджета
11 Января 2017
4.8
Экспертиза Битва в песках
Битва в песках
Битва в песках
23 Декабря 2016
4.4
Ресурсы Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
23 Декабря 2016
4.3
Экономика Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый...
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
21 Декабря 2016
1 4.8
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Ресурсы В море за яйцами и червячками
В море за яйцами и червячками
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, СЕНЧИХИН Владимир 1 5

«Азоврыбоохрана» сообщила, что в 2016 г. в Азовском море было выловлено рекордное количество водных живых ресурсов — почти 36 тыс. т. 

Экспертиза Рейдерство в кожному будинку
Рейдерство в кожному будинку
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, КІНЬКО Тарас 5

Законодавці зрівняли у правах рейдерів із власниками квартир, яких вони обікрали

Экспертиза В новый год без бедных привычек
В новый год без бедных привычек
08 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 1 3.7

Мы являемся хозяевами своих судеб, а финансовые привычки многих, особенно, небогатых людей, имеют большие резервы для оптимизации личного и семейного бюджетов

Мир Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
09 Января 2017, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин 4.9

Широко разрекламированный и ожидаемый всеми отчет разведывательного сообщества США наконец-то официально опубликован

Экспертиза Wastebook — феерия рекордно нелепых трат американского бюджета
Wastebook — феерия рекордно нелепых трат американского бюджета
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 11 Января 2017, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин 4.8

Национальный фонд науки США легко потратил почти $450 тыс. на поиски доказательств неспособности динозавров… к пению!

Экспертиза Битва в песках
Битва в песках
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, Петров Иван 4.4

Из противостояния с военными нацпарк вышел победителем — не потеряв ни пяди своей земли, ему удалось «оккупировать» еще почти 4 тыс. га

Ресурсы Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, РЕЗНИК Семен 4.3

Херсон страдает от безработицы, но найти в нем сотню рабочих невозможно

Экономика Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
21 Декабря 2016, ВАВИЛОВА Елена 1 4.8

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Цитата
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили
Цитата

Власть барыг банально торгует должностями

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Украинцам предлагают новый календарь праздников

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
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Украина Украина потребует от РФ компенсации за разрушения в Авдеевке

Украина потребует от РФ компенсации за разрушения в...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
2 1

Украина Мэр Луцка умер в больнице

Мэр Луцка умер в больнице

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
3.5

Украина Эскалацию у Авдеевки начали сознательно, — ОБСЕ

Эскалацию у Авдеевки начали сознательно, — ОБСЕ

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 4.3

Городу грозит гуманитарная и экологическая катастрофа

Украина В результате обстрелов Авдеевки за сутки погибли 2 человека

В результате обстрелов Авдеевки за сутки погибли 2...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

Украина Суд снова не смог рассмотреть дело Охендовского

Суд снова не смог рассмотреть дело Охендовского

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

Украина Украина должна поторопиться с законом о нацбезопасности, — НАТО

Украина должна поторопиться с законом о...

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 1

Украина Суд дал разрешение на задержание Януковича

Суд дал разрешение на задержание Януковича

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 1

Украина Директор обесточенного коксохима об обстреле бригады ремонтников: Ситуация не управляема никем

Директор обесточенного коксохима об обстреле бригады...

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

Ремонтные бригады во второй раз подряд не смогли приступить к ремонту поврежденных...

Украина Суд арестовал плавучий ресторан Януковича

Суд арестовал плавучий ресторан Януковича

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
2

Украина Ветераны АТО перекрыли железнодорожный переезд близ Бахмута

Ветераны АТО перекрыли железнодорожный переезд близ...

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 1

Украина По делу о крупнейшем завладении нефтью в ПАО Укрнафта прошло 16 обысков, — НАБУ

По делу о крупнейшем завладении нефтью в ПАО Укрнафта...

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
5

НАБУ провело массовые обыски по делу о хищениях в Укрнафте на 7,7 млрд грн

Украина Газовые хранилища Украины заполнены на треть

Газовые хранилища Украины заполнены на треть

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 0

Это рекордно низкий уровень для января

Украина Обстрел Марьинки: Горят несколько домов, в школах приостановили обучение

Обстрел Марьинки: Горят несколько домов, в школах...

02 Февраля 2017, Пресс-бюро
2 1

Украина Порошенко предлагает провести референдум о вступлении в НАТО

Порошенко предлагает провести референдум о...

02 Февраля 2017,
6 1.3

Порошенко гордится быть президентом страны, в которой более 70% жителей поддерживают ЕС

Мир
Мир Ситуация с безопасностью на востоке Украины ужасна, — МИД Германии

Ситуация с безопасностью на востоке Украины ужасна, —...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

Ответственность за прекращение боевых действий лежит на обеих сторонах конфликта

Мир Давление Трампа на Европу недопустимо, — Олланд

Давление Трампа на Европу недопустимо, — Олланд

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
4 0

Европа "не нуждается в советах извне", заявил президент ФР

Мир США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

Новые санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима...

Мир Лукашенко обвинил российские и украинские элиты в экономическом сговоре

Лукашенко обвинил российские и украинские элиты в...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
2 2.7

Мир Надеемся, у ДНР и ЛНР хватит боеприпасов, — Кремль

Надеемся, у ДНР и ЛНР хватит боеприпасов, — Кремль

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

В Кремле считают, что украинские военные ведут агрессивные действия против...

Мир Климкин совершил неофициальный визит в Израиль

Климкин совершил неофициальный визит в Израиль

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 1

Украина пытается укрепить партнерские отношения с Израилем

Мир В Кремле назвали некорректными претензии Лукашенко к РФ

В Кремле назвали некорректными претензии Лукашенко к...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
0

В Кремле опровергли введение пограничного режима, о котором заявил белорусский...

Мир Лукашенко не понимает, зачем России авиабаза в Беларуси

Лукашенко не понимает, зачем России авиабаза в...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
1 1

Мир В Белом доме опровергают сообщения СМИ о беседе Трампа и Тимошенко

В Белом доме опровергают сообщения СМИ о беседе...

03 Февраля 2017, Пресс-бюро
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На предателях, как на песке, мало что построишь...
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Где взять деньги до зарплаты?
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Гении и злодейство

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Как мы били Александра Македонского
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Интернационал из Парижа
Интернационал из Парижа
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12 Января 2017, Власть
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На подъеме: безработица, инфляция и курс доллара
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«Черный лебедь» в турбулентности
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Ожирение воинской службе не помеха! Парафраз

Ожирение воинской службе не помеха!

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Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в...
Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в рефрижераторе, по ошибке приехал в Украину
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Парафраз Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от скандальной наркоши
Сеть косметических магазинов Sephora отказалась от...
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