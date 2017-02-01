«Азоврыбоохрана» сообщила, что в 2016 г. в Азовском море было выловлено рекордное количество водных живых ресурсов — почти 36 тыс. т.
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Как показывают результаты последних исследований, доля незащищенной занятости по всему миру продолжает стремительно расти. Особенно это затрагивает те страны, где рынок только развивается или находится в упадке (что, впрочем, вполне очевидно).
Язык - это наше всё! Для любого сознательного человека язык общения важнее, чем то, что на нем обсуждается (включая хлеб насущный и воровство власть предержащих)
Что-то часто у нас стали повторять мантру «о плохом народе». Народ «плохой» у политиков, как во власти, так и в оппозиции.
Про термомодернізацію та енергоефективність зараз не говорить, мабуть, лише лінивий. Великі платіжки спонукали людей замислитись про те, щоб платити лише за використане тепло і не опалювати атмосферу. Однак першим кроком має стати аналіз проблем
Отставка Тараса Кутового – результат того, что он как должностное лицо не справился с трагедией вокруг предприятия «Укрспирт», чей контрафактный спирт убивал и калечил украинцев.
Правительство Гройсмана планирует до 2020 году внедрить в Украине практику ЕС, где все граждане должны доказывать и объяснять за какие деньги они совершают покупки в магазине
"Без страха и упрека."
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Стало ли решение Порошенко последствием заявления экс-чиновника о государственной измене?
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - Максим Горький снова актуален. И вот почему…
Роль актера, режиссера театра в культурном пространстве оценивается сообществом по ряду критериев. К таковым можно отнести вовлечение в орбиту театра мастеров сцены – драматургов и режиссеров, которые являются признанными авторитетами своего дела.
На церемонии инаугурации мне очень понравились американские элитные бабушки, выглядевшие значительно моложе своих внучек. По крайней мере, супругу Дональда Трампа мои приятели всё время путали с ее дочерьми.
Как показывают результаты последних исследований, доля незащищенной занятости по всему миру продолжает стремительно расти. Особенно это затрагивает те страны, где рынок только развивается или находится в упадке (что, впрочем, вполне очевидно).
Язык - это наше всё! Для любого сознательного человека язык общения важнее, чем то, что на нем обсуждается (включая хлеб насущный и воровство власть предержащих)
Что-то часто у нас стали повторять мантру «о плохом народе». Народ «плохой» у политиков, как во власти, так и в оппозиции.
Про термомодернізацію та енергоефективність зараз не говорить, мабуть, лише лінивий. Великі платіжки спонукали людей замислитись про те, щоб платити лише за використане тепло і не опалювати атмосферу. Однак першим кроком має стати аналіз проблем
Отставка Тараса Кутового – результат того, что он как должностное лицо не справился с трагедией вокруг предприятия «Укрспирт», чей контрафактный спирт убивал и калечил украинцев.
Правительство Гройсмана планирует до 2020 году внедрить в Украине практику ЕС, где все граждане должны доказывать и объяснять за какие деньги они совершают покупки в магазине
"Без страха и упрека."
Казалось, неужели Трампу не хватает этого самого американского патриотизма?
Стало ли решение Порошенко последствием заявления экс-чиновника о государственной измене?