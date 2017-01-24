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Судьи массово отказываются рассматривать дела майдана, — ГПУ

Сегодня 12:59, Украина

Призывы к отмене антироссийских санкций подрывают принципы договоренностей, — МИД Литвы

Сегодня 12:38, Мир
1

Билл Гейтс может стать первым в мире долларовым триллионером

Сегодня 12:18, Экономика

Семенченко собирает волонтеров для блокады железной дороги в Донбассе

Сегодня 11:54, Украина
3

Названа самая непопулярная среди беженцев страна ЕС

Сегодня 11:38, Мир

Польша обещает последствия для Украины, если не будет отменен запрет на въезд мэру Перемышля

Сегодня 11:15, Мир
1

Украина в прошлом году экспортировала 95% рапса в ЕС

Сегодня 10:54, Экономика

В украинской делегации в ПАСЕ произошел раскол, — нардеп

Сегодня 10:33, Украина
1

Мексика отказывается платить за стену на границе с США

Сегодня 10:12, Мир

Институт туберкулеза на грани закрытия: Государство не финансирует лечение больных, — академик

Сегодня 9:53, Украина
2

Цены на нефть растут на фоне дешевеющего доллара

Сегодня 9:32, Экономика

Трамп заявил, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены

Сегодня 9:15, Мир

Уровень коррупции в Украине продолжает расти,— нардеп

Сегодня 8:58, Украина

В 2016 году Украина увеличила производство мяса птицы на 12%

Сегодня 8:29, Экономика

ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов на неподконтрольных Украине территориях

Сегодня 8:01, Мир

В Германии китайцы скупили предприятий на $12,5 млрд

Вчера 19:47, Экономика

ПАСЕ будет требовать от Украины провести выборы в Донбасе, — СМИ

Вчера 19:18, Мир
Партнерский материал

Бухгалтер сети Обжора сдала СБУ схемы работы в Донбассе

Вчера 19:01, Украина

10 продуктов из Европы, которые точно вам понравятся

Вчера 18:43, Мир

Дело Януковича: Арестованы данные на серверах крупнейших мобильных операторов

Вчера 18:04, Украина

Планируется выпуск гибкого смартфона от Xiaomi

Вчера 17:39, Связь

Суд в России продлил арест Сущенко еще на три месяца

Вчера 17:20, Мир

Власти Львова заявляют об опасности инфекционных заболеваний из-за мусора

Вчера 17:02, Украина
1

Додон хочет вывести российские войска из Молдовы

Вчера 16:40, Мир

САП подала новый судебный иск к заводу Фирташа в Запорожье

Вчера 16:18, Украина
1

Качественные немецкие термостаты

Вчера 16:02, Новости компаний

Харьков нокаутировал Россию и Турцию

Вчера 15:38, Спорт

МВД хочет сократить срок действия водительских прав до 5 лет

Вчера 15:18, За рулем
1

Вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца января

Вчера 15:01, Экономика

В ПАСЕ призвали Украину расследовать убийство Шеремета

Вчера 14:38, Гибель Павла Шеремета

Россия заявила о намерениях укреплять войска на границе с Украиной

Вчера 14:20, Мир

В Украине объявили о приватизации стратегических госпредприятий

Вчера 14:03, Экономика

Кабмин повысит цены на ж/д билеты

Вчера 13:40, Экономика

Госдума РФ вывела побои в семье из Уголовного кодекса

Вчера 13:18, Мир
1

Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тыс. грн

Вчера 13:03, Украина

Крищенко отказался участвовать в конкурсе на главу Нацполиции

Вчера 12:50, Украина

Украина по коррупции сравнялась с РФ, Непалом и Ираном

Вчера 12:29, Экономика
2

Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по борьбе с терроризмом

Вчера 12:02, Мир
2

НАПК выявило нарушения в квартальных отчетах 12 партий

Вчера 11:43, Экономика

Дело о панамских офшорах приостановили

Вчера 11:21, Мир

Трамп заявил о начале возведения стены на границе с Мексикой 

Вчера 11:09, Мир

Троян не хочет быть главой Нацполиции

Вчера 10:49, Украина

Шульц будет бороться за пост канцлера Германии

Вчера 10:25, Мир

Ляшко приобрел дом и землю под Киевом за 15 млн грн

Вчера 10:08, Украина
3

В ПАСЕ приняли украинскую резолюцию с требованием к РФ освободить политзаключенных

Вчера 9:39, Мир

Вопрос Приднестровья нужно решать на референдуме, — Додон

Вчера 9:17, Мир

Трамп временно запретит въезд в США беженцам, — СМИ

Вчера 9:00, Мир

Все больше украинцев выезжают на работу в Польшу

Вчера 8:40, Мир

ФБР прослушивало разговоры российского посла, — СМИ

Вчера 8:18, Мир
2

Лавина в Италии: Количество жертв возросло до 17

Вчера 8:04, Происшествия
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19 Января 2017
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Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
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Инаугурация Трампа – что нужно знать?
10 Января 2017
4.8
Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
19 Января 2017
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Пожарные гидранты без патронов
Пожарные гидранты без патронов
19 Января 2017
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Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
19 Января 2017
0
Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
18 Января 2017
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23 Января 2017, СОКОЛОВА Вера 4.3

По некоторым оценкам, сегодня в поп-культуру Сеул вкладывает около миллиарда долларов ежегодно. Это в 20—30 раз больше, чем в среднем в других странах

Реалии Путь трех поколений
Путь трех поколений
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, КОСТИН Игорь 5

Если ремонтировать по 80 мостов в год, то даже неотложные реконструкции растянутся больше чем на 23 года

Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
10 Января 2017, ИЩЕНКО Анастасия 4.8

Экономика Во что инвестировать в новом году?
Во что инвестировать в новом году?
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 5

Экспертиза Пожарные гидранты без патронов
Пожарные гидранты без патронов
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕНЧИХИН Владимир 5

В Глобальном индексе милитаризации (GIM) наша страна поднялась с 23-го на 15-е место, а также вошла в десятку крупнейших экспортеров вооружений по итогам 2011—2015 гг.

Экономика Аграрии заколебали гривню
Аграрии заколебали гривню
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 0

Сырьевой характер украинской экономики делает курс национальной валюты все более зависимым от сезонных колебаний крупных экспортеров

Реалии Симон Петлюра — рожденный в СССР
Симон Петлюра — рожденный в СССР
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 18 Января 2017, МАРТЫНЕНКО Александр 1 4.3

Тем, кто станет счастливым обладателем данной полиграфической продукции, станет известно, что были, к примеру, в армии УНР Железная дивизия и полк Черных Запорожцев

Экспертиза Минздрав предупредил: проверит по-американски
Минздрав предупредил: проверит по-американски
№3(803) 20 — 26 января 2017 г. 19 Января 2017, СЕРГЕЕВА Лариса 5

Мы же по другим шпаргалкам учились!

Авторские колонки

Цитата
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили
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Чтобы безоговорочно отвечать всем критериям конкурсного отбора, не хватило 20 месяцев...

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В суде над Ефремовым объявлен перерыв до 8 февраля

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