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В Раде потребовали сдать наградное оружие, полученное от Авакова

Сегодня 17:36, Украина

В парламенте Молдовы инициируют референдум об отставке Додона

Сегодня 17:22, Мир

Давос-2017 в фактах и цифрах

Сегодня 17:19, Мир

Украина увеличила экспорт сои на 23%

Сегодня 17:17, Экономика

Литва построит забор на границе с Россией и Беларусью

Сегодня 16:58, Мир
1
Обновлено

Порошенко поручил МИД подать в Международный суд ООН иск к России

Сегодня 16:46, Украина

Ирак отказывается принимать беженцев, которые хотят остаться в Финляндии

Сегодня 16:31, Мир

Россия и ЕС отреагировали на слова Трампа о неэффективности НАТО

Сегодня 16:17, Мир
2

В суде над Ефремовым произошла перепалка, объявлен перерыв

Сегодня 16:09, Украина

Яценюк назвал Байдена величайшим политиком всех времен

Сегодня 15:51, Украина
3

В Чехии на участников спортивного турнира рухнула крыша

Сегодня 15:43, Происшествия

Премьер Японии хочет поскорее встретиться с Трампом

Сегодня 15:25, Мир

Перестрелка в Олевске произошла из-за 20 гривен, — Нацполиция

Сегодня 15:22, Происшествия
2

Украина больше никогда не вернется в стойло Российской империи, — Порошенко

Сегодня 15:08, Украина
4

Украина не обещала МВФ поднимать пенсионный возраст, — Розенко

Сегодня 14:50, Экономика
2

Страны Балтии готовятся к отключению от электросетей России и Беларуси

Сегодня 14:30, Мир
1

Нацтелерадио пообещало разобраться с телеканалом СТБ

Сегодня 14:15, Украина
1

Капиталы 8 миллиардеров сравнялись с накоплениями половины человечества

Сегодня 14:10, Мир

В Кремле ответили на предложение Трампа о санкциях

Сегодня 13:46, Мир

Польша хочет экспортировать беловежских зубров в страны ЕС

Сегодня 13:39, Мир

Кабмин утвердил руководителя нового оператора украинской ГТС

Сегодня 13:14, Экономика
1

Кто правит Tвиттером, тот правит Францией?

Сегодня 13:06, Мир

Перестрелка на Житомирщине. Семь раненых, один погибший

Сегодня 12:42, Происшествия

В Южной Корее выдан ордер на арест топ-менеджера Samsung

Сегодня 12:20, Мир

Пашинский согласен на снятие депутатской неприкосновенности, если этого потребует прокуратура

Сегодня 12:17, Украина

Другие страны ЕС не пойдут по пути Великобритании, — МИД Испании

Сегодня 11:59, Мир

Сегодня начинается выплата вкладов двух обанкротившихся банков

Сегодня 11:49, Экономика

Руководство НАТО обеспокоено заявлением Трампа

Сегодня 11:35, Мир

Санкции против России должны оставаться, пока она не вернет Крым Украине, — Байден

Сегодня 11:19, Украина
1

Украина собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых

Сегодня 11:12, Экономика

Недооценили: Трамп сумел поразить чопорных британцев

Сегодня 10:51, Мнение

Нефть дорожает на фоне сообщений из США

Сегодня 10:43, Экономика

Подросткам запретили самостоятельно покидать пределы Франции

Сегодня 10:27, Мир

Порошенко проводит встречу с Байденом

Сегодня 10:04, Украина

Китай не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Сегодня 9:52, Мир

В МИД сообщили стоимость зарубежных визитов Климкина в 2016 году

Сегодня 9:35, Украина

Восстановление ядерного потенциала обойдется Украине в 100 млрд долл., — Кравчук

Сегодня 9:14, Украина
3

Трамп готов снять санкции против РФ в обмен на сокращение ядерных арсеналов

Сегодня 8:58, Битва за Белый дом — все о выборах президента США

Украине нужно принять новую Конституцию, — Кравчук

Сегодня 8:29, Украина
2

Под Бишкеком рухнул грузовой Boeing 747

Сегодня 8:06, Происшествия

В Европарламенте заговорили о введении базового безусловного дохода

Вчера 17:46, Мир

Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы

Вчера 17:01, Мир
1

В Крыму активизировались диверсанты из Украины, — РФ

Вчера 16:36, Мир
1

На Филиппинах могут ввести военное положение из-за торговли наркотиками

Вчера 16:00, Мир

В Донбассе экономическая катастрофа, — Рева

Вчера 15:42, Экономика
4

В Ватикане открыто посольство Палестины

Вчера 14:44, Мир

Назван самый дорогой город Украины

Вчера 14:14, Украина

У Трампа установили рекорд: на инаугурацию собрано $90 млн

Вчера 13:43, Мир

Из Киева в Ивано-Франковск пустят новый скоростной поезд

Вчера 13:15, Украина

Украина проведет инспекцию российских военных в Ростовской области

Вчера 12:45, Мир
2
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Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
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Фотоальбомы президентов: от сакуры к лего
Фотоальбомы президентов: от сакуры к лего
11 Января 2017
2
Экспертиза А вот теперь поговорим!
А вот теперь поговорим!
А вот теперь поговорим!
11 Января 2017
3
Ресурсы Год газа
Год газа
Год газа
11 Января 2017
4.5
Реалии Ученых приравняли к креветкам
Ученых приравняли к креветкам
Ученых приравняли к креветкам
11 Января 2017
1 5
Экспертиза Летайте самолетами «Укрзалізниці»!
Летайте самолетами «Укрзалізниці»!
Летайте самолетами «Укрзалізниці»!
11 Января 2017
4.1
Арт Игры с огнем на свежем воздухе
Игры с огнем на свежем воздухе
Игры с огнем на свежем воздухе
11 Января 2017
5
Наука Запомнить все!
Запомнить все!
Запомнить все!
11 Января 2017
4.5
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Мир Инаугурация Трампа – что нужно знать?
Инаугурация Трампа – что нужно знать?
10 Января 2017, ИЩЕНКО Анастасия 4.8

Мир Фотоальбомы президентов: от сакуры к лего
Фотоальбомы президентов: от сакуры к лего
11 Января 2017, Пресс-бюро 2

Экспертиза А вот теперь поговорим!
А вот теперь поговорим!
11 Января 2017, КОСТИН Игорь 3

Диктат работодателя ослабевает, на первый план постепенно выходят капризы соискателя

Ресурсы Год газа
Год газа
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, ДМИТРЕНКО Ярослав 4.5

2017-й будет годом стабилизации цен на черное золото

Реалии Ученых приравняли к креветкам
Ученых приравняли к креветкам
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, ФЕЛЬДМАН Вадим 1 5

Тендерные битвы за Антарктику

Экспертиза Летайте самолетами «Укрзалізниці»!
Летайте самолетами «Укрзалізниці»!
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, МАРТЫНЕНКО Александр 4.1

Почти каждый второй с иронией сказал: «Придется теперь на вокзал брать компас!»

Арт Игры с огнем на свежем воздухе
Игры с огнем на свежем воздухе
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, КОЛЫЧЕВ Владимир 5

Новички в качестве горючего обычно используют керосин, но лучше вместо него применять «Светал»

Наука Запомнить все!
Запомнить все!
№1–2(802) 13 — 19 января 2017 г. 11 Января 2017, КОРОЛЕВ Дмитрий 4.5

Хорошая память 1 это не столько дар природы, сколько плод систематического труда

Авторские колонки

Цитата
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили
Цитата

Власть барыг банально торгует должностями

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В суде над Ефремовым произошла перепалка, объявлен...

Сегодня 16:09, Пресс-бюро
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Сегодня 15:51, Пресс-бюро
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Сегодня 15:08, Пресс-бюро
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Украина Нацтелерадио пообещало разобраться с телеканалом СТБ

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Украина Пашинский согласен на снятие депутатской неприкосновенности, если этого потребует прокуратура

Пашинский согласен на снятие депутатской...

Сегодня 12:17, Пресс-бюро
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Украина Санкции против России должны оставаться, пока она не вернет Крым Украине, — Байден

Санкции против России должны оставаться, пока она не...

Сегодня 11:19, Пресс-бюро
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Украина Порошенко проводит встречу с Байденом

Порошенко проводит встречу с Байденом

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В МИД сообщили стоимость зарубежных визитов Климкина...

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Восстановление ядерного потенциала обойдется...

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И это — не столица

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Из Киева в Ивано-Франковск пустят новый скоростной...

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17 декабря в первый рейс отправится "Ночной экспресс" с вагонами-трансформерами

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В трех областях Украины предупреждают о лавинной...

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Спасатели просят граждан воздержаться от походов в горы

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Сегодня 16:58, Пресс-бюро
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Сегодня 15:25, Пресс-бюро
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Шляпами мастерство измеришь
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Игры с огнем на свежем воздухе
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Патриарху харьковской монументальной скульптуры — 85
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Копенгагенские липы сгорели от стыда за людей?
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Парафраз В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к...
В Швейцарии секс без презерватива приравняли к изнасилованию?
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Титул Король свиней достался 750-килограммовой хрюшке из Китая
10 Января 2017
1 5
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Белых философов запретить!
Белых философов запретить!
09 Января 2017
1 1
Парафраз Велоэкстрим при минус 30!
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Велоэкстрим при минус 30!
08 Января 2017
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В Китае дороги согревают одеялами
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В Австралии изъяли рекордные 1105 кг кокаина на $259 млн
30 Декабря 2016
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Парафраз Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли: доказано Naked Optics
Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли:...
Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли: доказано Naked Optics
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