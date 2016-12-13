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Два автомобиля с людьми провалились под лед в Днепре

Сегодня 19:55, Происшествия

В Одесской области насмерть замерз пограничник

Сегодня 19:30, Происшествия

В Канаде белки украли из магазина более 40 шоколадок

Сегодня 19:21, Происшествия

В Кремле сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

Сегодня 19:04, Мир

Русские хакеры могли взломать мозг Обаме, - представитель МИД РФ

Сегодня 18:52, Мир

В Южной Корее создали мороженое от похмелья

Сегодня 18:31, Здоровье

К 2030 году миллионы рабочих мест в Японии достанутся роботам

Сегодня 18:20, Мир

75 миллионов: Испания приняла рекордное количество туристов

Сегодня 17:59, Экономика

Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип

Сегодня 17:41, Мир

В ближайшие полгода у США не будет времени на Украину, — эксперт

Сегодня 17:36, Мир

Полиция Турции разогнала митинг против поправок к конституции

Сегодня 17:31, Мир
Обновлено

Из-за непогоды движение транспорта в Одесской области ограничено

Сегодня 17:15, За рулем

Кремль устал от обвинений в кибератаках

Сегодня 17:09, Мир

Беларусь ввела безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Сегодня 16:42, Мир

Посольство США в Москве приостановило выдачу виз

Сегодня 16:41, Мир

Белых философов запретить!

Сегодня 16:19, Парафраз
1

Берлин надеется на успех переговоров о воссоединении Кипра

Сегодня 16:14, Мир

ЛНР заплатила Украине за воду

Сегодня 16:07, Украина

Мир должен объединиться против терроризма, — МИД Украины

Сегодня 16:05, Мир
2

В Швейцарии начались переговоры об объединении Кипра

Сегодня 15:44, Мир

Трамп избрал главой разведки невъездного в РФ Дэна Коутса

Сегодня 15:39, Мир

Папа Римский сделал заявление о Донбассе

Сегодня 15:18, Мир
1

Сотрудничество с РФ не предполагает пересмотра позиции в конфликте России и Украины, — МИД Турции

Сегодня 15:13, Мир

В Нидерландах задержали журналистов с обломками MH17

Сегодня 14:42, Мир

В Украине ожидаются метели и сильный ветер

Сегодня 14:28, Украина

Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге теннисисток мира

Сегодня 14:22, Спорт

В Лондоне транспортный коллапс из-за забастовки работников метро

Сегодня 13:44, Мир

Все дороги и тротуары Киева должны быть расчищены до завтра, — Кличко

Сегодня 13:40, Киев

Угроза для Трампа просто колоссальная, оснований для импичмента вполне достаточно, — эксперт

Сегодня 13:39, Мир
2

В Македонии заговорили о двух официальных языках

Сегодня 13:30, Мир
2

СМИ Китая пригрозили США местью народа

Сегодня 13:19, Мир

Отчет разведслужб США — и это все?

Сегодня 13:16, Мир

СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО

Сегодня 13:14, Украина
3

Асад заявил о готовности вести переговоры по всем вопросам

Сегодня 13:13, Конфликт в Сирии

Volvo откроет первый завод в США

Сегодня 13:10, За рулем

64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

Сегодня 13:03, Украина

Установлены новые зеленые тарифы на электроэнергию

Сегодня 12:58, Экономика
1

Политикам Восточной Германии отказывают в аренде офисов

Сегодня 12:53, Мир

Глупцами и недалекими людьми считает Трамп противников добрососедских отношений с Россией

Сегодня 12:44, Мир

В Польше найден мертвым сын экс-президента Валенсы

Сегодня 12:41, Мир

Шведы обвиняют Россию в информационной войне, подделке документов и фейковых новостях

Сегодня 12:40, Мир
1

Китай испытал первый самолет на водородном топливе

Сегодня 12:23, Технологии

McDonald's продает свой бизнес в Китае и Гонконге

Сегодня 12:17, Экономика

В Германии допускают возможность развала Евросоюза

Сегодня 11:55, Мир
Партнерский материал

Что покупали в магазине Буква в ТРК Проспект на новогодние праздники

Сегодня 11:45, Украина

За несколько лет мир ожидает электромобильная революция

Сегодня 11:38, За рулем

В Киев вернулись две картины Мурашко

Сегодня 11:27, Арт

Глава Пентагона назвал нулевым вклад РФ в борьбу с ИГИЛ

Сегодня 11:22, Мир

В Венесуэле пятый раз за год повышают минимальную зарплату

Сегодня 11:14, Экономика

ООН отнесла страны Балтии к Северной Европе

Сегодня 11:01, Мир
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Мир Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
Сегодня 13:16
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Пульс Успеть наказать Москву: у Обамы спешно перебирают варианты возмездия
Успеть наказать Москву: у Обамы спешно перебирают...
Успеть наказать Москву: у Обамы спешно перебирают варианты возмездия
28 Декабря 2016
3 4.9
Украина Украинский туризм в цифрах
Украинский туризм в цифрах
Украинский туризм в цифрах
27 Декабря 2016
1 2
Пульс Путин и «замороженная Украина»
Путин и «замороженная Украина»
Путин и «замороженная Украина»
24 Декабря 2016
4.8
Экспертиза Битва в песках
Битва в песках
Битва в песках
23 Декабря 2016
4.4
Ресурсы Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
23 Декабря 2016
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Экономика Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый...
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
21 Декабря 2016
4.8
Украина Не заработать, так хоть избавиться
Не заработать, так хоть избавиться
Не заработать, так хоть избавиться
23 Декабря 2016
0
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Мир Отчет разведслужб США — и это все?
Отчет разведслужб США — и это все?
Сегодня 13:16, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин 4.9

Широко разрекламированный и ожидаемый всеми отчет разведывательного сообщества США наконец-то официально опубликован

Пульс Успеть наказать Москву: у Обамы спешно перебирают варианты возмездия
Успеть наказать Москву: у Обамы спешно перебирают варианты возмездия
28 Декабря 2016, ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин 3 4.9

Официальное сообщение о проекте возмездия будет озвучено уже на текущей неделе

Украина Украинский туризм в цифрах
Украинский туризм в цифрах
27 Декабря 2016, Пресс-бюро 1 2

Пульс Путин и «замороженная Украина»
Путин и «замороженная Украина»
24 Декабря 2016, КРЫЛОВ Константин 4.8

Экспертиза Битва в песках
Битва в песках
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, Петров Иван 4.4

Из противостояния с военными нацпарк вышел победителем — не потеряв ни пяди своей земли, ему удалось «оккупировать» еще почти 4 тыс. га

Ресурсы Степное кораблестроение
Степное кораблестроение
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, РЕЗНИК Семен 4

Херсон страдает от безработицы, но найти в нем сотню рабочих невозможно

Экономика Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
21 Декабря 2016, ВАВИЛОВА Елена 4.8

Украина Не заработать, так хоть избавиться
Не заработать, так хоть избавиться
№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. 23 Декабря 2016, Пресс-бюро 0

Как проходила приватизация-2016 в Украине: банк за 82 млн. и активы предприятия по животноводству за 4 тыс.

Авторские колонки

Цитата
Юрий Луценко
Юрий Луценко
Цитата

Я не гениальный прокурор, я просто генеральный

Украина
Украина ЛНР заплатила Украине за воду

ЛНР заплатила Украине за воду

Сегодня 16:07, Пресс-бюро
0

Украина В Украине ожидаются метели и сильный ветер

В Украине ожидаются метели и сильный ветер

Сегодня 14:28, Пресс-бюро
5

Украина СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО

СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО

Сегодня 13:14, Пресс-бюро
3 0

Украина 64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

64 кандидата претендуют на пост главы Нацполиции

Сегодня 13:03, Пресс-бюро
1

Завершен прием заявлений

Украина Что покупали в магазине Буква в ТРК Проспект на новогодние праздники

Что покупали в магазине Буква в ТРК Проспект на...

Сегодня 11:45, Пресс-бюро
0

Украина В ТРК Проспект открылся новый магазин детских товаров Kid’s Republic

В ТРК Проспект открылся новый магазин детских товаров...

Сегодня 10:53, Пресс-бюро
0

Украина Майдан удался для тех, кто был на трибуне, — Ющенко

Майдан удался для тех, кто был на трибуне, — Ющенко

Сегодня 9:42, Пресс-бюро
3 3.5

Украинцы еще «слабо структурированы идеологически»

Украина Мирных майданов не будет, на руках много оружия, — социолог

Мирных майданов не будет, на руках много оружия, —...

Сегодня 9:20, Пресс-бюро
3 4.8

Растет апатия населения

Украина Почти на всем Дунае парализовано движение судов

Почти на всем Дунае парализовано движение судов

Сегодня 9:18, Пресс-бюро
0

Украина Азаров допустил создание правительства в изгнании

Азаров допустил создание правительства в изгнании

Сегодня 8:39, Пресс-бюро
4.7

Должны созреть обстоятельства и условия

Украина Во Львове не выехали на маршруты 80% автобусов

Во Львове не выехали на маршруты 80% автобусов

Вчера 15:49, Пресс-бюро
2 0

Утром 8 января в городе на 19 маршрутах не курсировал ни один автобус, а на 22 маршрутах...

Украина Украину ожидают резкое снижение температуры и метели

Украину ожидают резкое снижение температуры и метели

Вчера 11:54, Пресс-бюро
1 5

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной...

Украина У Порошенко наняли профессиональных лоббистов в США

У Порошенко наняли профессиональных лоббистов в США

Вчера 11:45, Пресс-бюро
4 1.3

Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 г.

Украина В Украине продолжается флешмоб #щедрик100challenge

В Украине продолжается флешмоб #щедрик100challenge

06 Января 2017, Пресс-бюро
1 0

Украина Транспортное сообщение между Одессой, Николаевом и Херсоном приостановлено

Транспортное сообщение между Одессой, Николаевом и...

06 Января 2017, Пресс-бюро
5

Мир
Мир В Кремле сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

В Кремле сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

Сегодня 19:04, Пресс-бюро
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Мир Русские хакеры могли взломать мозг Обаме, - представитель МИД РФ

Русские хакеры могли взломать мозг Обаме, -...

Сегодня 18:52, Пресс-бюро
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Мир К 2030 году миллионы рабочих мест в Японии достанутся роботам

К 2030 году миллионы рабочих мест в Японии достанутся...

Сегодня 18:20, Пресс-бюро
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Людей постепенно заменят роботы с развитым искусственным интеллектом

Мир Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип

Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип

Сегодня 17:41, Пресс-бюро
0

Трамп в ответ на критику причислил Мэрил Стрип к лагерю "либеральных киношников"

Мир В ближайшие полгода у США не будет времени на Украину, — эксперт

В ближайшие полгода у США не будет времени на Украину,...

Сегодня 17:36,
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Помидорная Херсощина в цифрах Украина

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В новый год без бедных привычек Экспертиза

В новый год без бедных привычек

№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. Вчера 9:51 ДМИТРЕНКО Ярослав
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Техноарт и творческий азарт
Техноарт и творческий азарт
21 Декабря 2016
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Операция «национализация»: Коломойский – сбитый лётчик, Порошенко – будущий «бацька»?
Операция «национализация»: Коломойский – сбитый...
21 Декабря 2016, Экономика
4.8
Парафраз
Белых философов запретить! Парафраз

Белых философов запретить!

№51–52(801) 23 — 31 декабря 2016 г. Сегодня 16:19 ВАСИЛЬКЕВИЧ Константин
1 0
Парафраз Велоэкстрим при минус 30!
Велоэкстрим при минус 30!
Велоэкстрим при минус 30!
Вчера 13:03
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Парафраз В Китае дороги согревают одеялами
В Китае дороги согревают одеялами
В Китае дороги согревают одеялами
Вчера 12:05
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Парафраз В Австралии изъяли рекордные 1105 кг кокаина на $259 млн
В Австралии изъяли рекордные 1105 кг кокаина на $259 млн
В Австралии изъяли рекордные 1105 кг кокаина на $259 млн
30 Декабря 2016
5
Парафраз Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли: доказано Naked Optics
Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли:...
Реклама в стиле ню – лучший двигатель торговли: доказано Naked Optics
30 Декабря 2016
4
Парафраз Рим отстоял право на новогодний фейерверк
Рим отстоял право на новогодний фейерверк
Рим отстоял право на новогодний фейерверк
30 Декабря 2016
0
Парафраз Собачья верность: за хозяином в огонь, воду и больницу!
Собачья верность: за хозяином в огонь, воду и больницу!
Собачья верность: за хозяином в огонь, воду и больницу!
28 Декабря 2016
5
Парафраз В США начали продавать свитера для дронов
В США начали продавать свитера для дронов
В США начали продавать свитера для дронов
27 Декабря 2016
1
Парафраз Проведи ночь в Ikea: новомодный тренд абсурда
Проведи ночь в Ikea: новомодный тренд абсурда
Проведи ночь в Ikea: новомодный тренд абсурда
27 Декабря 2016
5



Мир ЦРУ выложило в сеть десятки секретных карт 9
ЦРУ выложило в сеть десятки секретных карт
05 Декабря 2016, Мир
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Киев Киевский зоопарк показал, как переносят холода его питомцы 7
Киевский зоопарк показал, как переносят холода...
02 Декабря 2016, Киев
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Киев Библиотека на Русановке: От Маяковского до коворкинга 39
Библиотека на Русановке: От Маяковского до...
28 Ноября 2016, Киев
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АРТ Pornhub выпустил рекламный ролик к Рождеству
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Мир Студенты объясняют, что означают аббревиатуры СССР и СНГ
Студенты объясняют, что означают аббревиатуры...
08 Декабря 2016, Мир
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YouTube назвал лучшие видео года
08 Декабря 2016, АРТ
0
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