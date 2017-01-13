Диктат работодателя ослабевает, на первый план постепенно выходят капризы соискателя
2017-й будет годом стабилизации цен на черное золото
Тендерные битвы за Антарктику
Почти каждый второй с иронией сказал: «Придется теперь на вокзал брать компас!»
Новички в качестве горючего обычно используют керосин, но лучше вместо него применять «Светал»
Хорошая память 1 это не столько дар природы, сколько плод систематического труда
И это — не столица
17 декабря в первый рейс отправится "Ночной экспресс" с вагонами-трансформерами
Спасатели просят граждан воздержаться от походов в горы
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока в Украине такая большая долларизация, любые колебания курса гривны всегда провоцируют валютную панику и только ускоряют девальвацию гривны
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
Чтобы остановить погружение нашего лайнера под воду, нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье
Тот факт, что против подручных нынешнего Генпрокурора вообще завели дело – это уже шаг вперед по сравнению с тем, что было при Шокине.
Примечательно, что 34% россиян при ответе на вопрос о действиях главы государства, которые им не нравятся, ответили: «Всё нравится».
Теперь ЕСВ будет платить все бизнесмены, даже те кто показывают в декларации нулевой доход. Стране нужны деньги
Уничтожение гумуса. Куда исчезли архитекторы плодородия и жаворонки?
Пока в Украине такая большая долларизация, любые колебания курса гривны всегда провоцируют валютную панику и только ускоряют девальвацию гривны
Этот материал - мой совет министру здравоохранения, уважаемой волонтерке из Штатов, о том, что поднимать здоровье населения можно и без сокращения штатных единиц службы "Скорая помощь"
Наверное, все согласятся, что этот год был для Украины непростой.
Молодые люди, которым не пришлось жить и расти при Советской власти, не знают что такое «материальное благосостояние удовлетворительное». А сравнивать они могут лишь с периодом голода 1932-1933 годов
Заповедь рыбака
С точки зрения медицины, удары по голове могут иметь как летальные, так и целительные последствия
Чтобы остановить погружение нашего лайнера под воду, нам жизненно необходима наша власть, власть из и от народа
Мало быть счастливым, надо еще понимать свое счастье